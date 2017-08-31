Как Фаиг Бабабанлы охотился на диких животных, рискуя жизнью (ВИДЕО, ФОТО)

2017-08-31 18:54 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan состоялся предпремьерный показ документального фильма «Перу» с участием чемпиона республиканских и международных турниров по боям без правил, который впоследствии стал известным охотником на диких зверей Фаигом Бабанлы, сообщает Trend Life.

Фаик Бабанлы на протяжении 14 лет, с тех пор как увлекся охотой, побывал в более 70 странах мира. Ему удалось поохотиться в Африке, амазонских джунглях, Новой Зеландии, Австралии, Аляске, Гренландии, Колумбии, Камчатке. Также множество других отдаленных стран и горных хребтов, таких как Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Пиренеи и собрать большую коллекцию своих трофеев. Каждый человек живет своей жизнью и у каждого своя дорога. Люди не могут быть одинаковыми, охота предназначена не для всех. Не каждый сможет преодолеть все трудности и испытания, через которые проходят такие люди…

Украшенное в особой тематике, фойе кинотеатра - чучело животных позволило гостям и зрителям окунуться в мир дикой природы. Перед показом фильма главный герой Фаиг Бабанлы рассказал о некоторых своих приключениях и пожелал приятного просмотра.

Фильм «Перу» повествует о самой опасной и сложной поездке в эту страну Южной Америки. Оттуда можно было даже не вернуться. По закону охоты в джунглях, если идет дождь и на небе луна, то животные не показываются. Фаиг Бабанлы вместе с режиссером фильма Асифом Ильясовым вынуждены были заходить в непроходимые дебри тропических дождевых лесов джунгли, в которых прорубали себе дорогу мачете. Из всех южноамериканских стран больше всего ядовитых змей было именно в Перу.

Картина была встречена овациями зрительного зала.

(Автор: Вугар Иманов)