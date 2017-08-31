Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 25 млн манатов

2017-08-31 19:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) пятого сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 25 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены две эмиссии по 150 и 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения в 182 и 364 дня соответственно.

Срок погашения облигаций – шестое марта и четвертое сентября 2018 года соответственно.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 31 августа составляет 1,701 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)