Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 25 млн манатов

2017-08-31 19:09 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) пятого сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 25 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.
На аукцион будут выставлены две эмиссии по 150 и 100 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения в 182 и 364 дня соответственно.
Срок погашения облигаций – шестое марта и четвертое сентября 2018 года соответственно.
Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
Официальный курс на 31 августа составляет 1,701 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)