В Туркменистане назначен врио вице-премьера по экономике

2017-08-31 19:27 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - Временное исполнение обязанностей вице-премьера, курирующего экономический блок, возложено на заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Оразмырата Гурбанназарова, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее занимавший эту должность Бяшиммырат Ходжамаммедов был освобожден от должности вице-премьера по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций по состоянию здоровья.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнрва)