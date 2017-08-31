Суд Пакистана оправдал обвиняемых в убийстве экс-премьера страны Беназир Бхутто

2017-08-31 19:29 | www.trend.az | 6

Пакистанский суд оправдал в четверг пять обвиняемых в убийстве бывшего премьера страны Беназир Бхутто, а также объявил лицом, укрывающимся от правосудия, бывшего президента страны Первеза Мушаррафа, проходившего по этому делу в качестве обвиняемого, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Суд также вынес решение о конфискации всех активов Мушаррафа, который в настоящее время проживает в ОАЭ. Он также приговорил двух руководителей управления полиции города Равалпинди к 17 годам тюрьмы каждого по обвинению в содействии убийцам Бхутто посредством сокрытия улик.

При этом суд счел недостаточными доказательства, представленные в отношении пяти обвиняемых, предположительно связанных с пакистанским движением талибов.

Беназир Бхутто была убита 27 декабря 2007 года в результате теракта во время митинга ее сторонников в Равалпинди. Вместе с ней погибли по меньшей мере еще 16 человек. Официальное расследование пришло к выводу, что убийство организовало движение "Техрик-э-талибан Пакистан". В 2013 году обвинение в причастности к убийству Бхутто было предъявлено Мушаррафу.