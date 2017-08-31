Названа дата презентации нового iPhone

2017-08-31 20:49 | www.oxu.az | 3

Корпорация Apple начала рассылку приглашений на собственную презентацию 12 сентября. На нем ожидается анонс нового iPhone, пишет The Verge.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

В самом приглашении не так много деталей, опираясь на которые можно было бы строить догадки о грядущем мероприятии. На нем лишь указывается, что конференция состоится в театре имени Стива Джобса на территории нового кампуса компании. В нем говорится «Давайте встретимся у нас».

iPhone 8 должен получить новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым экраном. По слухам, Apple избавится от сканера отпечатков пальцев Touch ID, на смену которому придет сканер лица. Также смартфон оснастят беспроводной зарядкой и обновленной двойной камерой.

С.Б.

