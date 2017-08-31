Минэнерго США продаст 500 тыс. баррелей нефти из-за шторма "Харви"

2017-08-31 19:33 | www.trend.az | 4

Министерство энергетики США приняло решение продать 500 тысяч баррелей нефти из своих стратегических резервов для смягчения негативных последствий шторма "Харви" для топливного рынка страны, сообщила в четверг официальный представитель американского минэнерго Джесс Шимански, передает ТАСС.

Разрешение высвободить нефть из стратегических резервов власти США приняли впервые с 2012 года, отмечает, в свою очередь, Reuters.

"В связи с последствиями шторма "Харви" министр энергетики санкционировал руководство стратегического нефтяного резерва провести переговоры с находящимся в штате Луизиана нефтеперерабатывающим заводомPhillips 66 Lake Charles Refinery и выполнить с ним экстренное соглашение об обмене нефтью, то есть поставку на этот объект данного сырья. Решение Перри предусматривает разрешение выкачать из резерва West Hackberry 200 тысяч баррелей бессернистой сырой нефти и 300 тысяч баррелей высокосернистой сырой нефти и доставить ее по трубопроводу на НПЗ Phillips 66", - сказала Шимански.

По ее словам, министерство энергетики "продолжит оказывать содействие нефтегазовому сектору по мере необходимости, а также рассматривать поступающие запросы на "распечатывание" стратегических нефтяных резервов". "Если министр примет решение удовлетворить дополнительные запросы на экстренный обмен сырой нефтью из стратегического резерва, то общественность будет уведомлена", - добавила Шимански.

Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 713,5 миллиона баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 миллиона баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.