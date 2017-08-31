Нурсултан Назарбаев: Азербайджано-казахстанские отношения стремительно развивались и из года в год продолжают свой интенсивный рост

2017-08-31 19:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Поздравляю вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой. С большим удовлетворением хочу отметить, что за четверть века дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами стремительно развивались и из года в год продолжают свой интенсивный рост.

Переговоры, проведенные во время моего официального визита в вашу страну в апреле, открыли новые границы в отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, определили новые приоритетные направления сотрудничества в различных сферах. Несомненно, что реализация достигнутых договоренностей придаст дополнительный импульс развитию стратегического сотрудничества между нашими государствами.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса", - говорится в послании.