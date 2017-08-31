Тиллерсон позвонил Лаврову перед закрытием консульства

2017-08-31 21:00 | www.oxu.az | 4

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном новые ограничения деятельности диппредставительств России в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

США ранее в ответ на российские меры потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание», — говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство также отмечает, что Лавров выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не Россией, «и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции».

C.Б.

