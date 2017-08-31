Пожар перекинулся на территорию Шахдагского парка

2017-08-31 21:23 | www.oxu.az | 4

Пожар, вспыхнувший на территории 3-го округа Хачмазского лесничества Огузского предприятия охраны и восстановления леса, из-за сильного ветра впоследствии перекинулся на территорию Огузского отделения Шахдагского национального парка.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По сообщению, для тушения пожара на высокогорном участке привлечены сотрудники и техника МЭПР и МЧС. Пожар охватил участок на крутом и высоком склоне, из-за чего для тушения используются все возможные средства, преимущественно ручной труд.

В настоящее время продолжаются приниматься серьезные меры по тушению огня.

С.Б.

