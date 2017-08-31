Главе торгово-промышленной палаты Туркменистана объявлен выговор

2017-08-31 20:02 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова председателю торгово-промышленной палаты (ТПП) страны Бабагылычу Гылыджову объявлен выговор, сообщает в четверг государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Согласно документу, глава ТПП, который был назначен на эту должность в мае 2017 года, получил взыскание "за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки".

ТПП была создана в 1994 году в целях содействия развитию экономики Туркменистана, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, оказания содействия в установлении торгово-экономических, научных и технических связей с зарубежными партнерами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)