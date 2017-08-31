В связи с Азиадой у школьников и студентов туркменской столицы внеплановые каникулы

2017-08-31 20:02 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - У школьников и студентов Ашхабада будут внеплановые каникулы во время проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает в четверг государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Соответствующее распоряжение сегодня на заседании правительства подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – 18-28 сентября 2017 года отправить на внеплановые каникулы учащихся средних школ, студентов начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, расположенных в Ашхабаде.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)