В России хотят ввести визовый режим со Средней Азией

2017-08-31 21:55 | www.oxu.az | 2

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что для приезжающих в Россию граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости».

ФСБ 31 августа сообщила о задержании двух членов группировки «Исламское государство», готовивших теракты в Москве, которые являются выходцами из Средней Азии.



«В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе», — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что если подобные случаи подготовки терактов в России выходцами из Средней Азии будут учащаться, то он сам «как зампред комитета [Совета Федерации] по обороне» будет выходить с такими предложениями.

«Другого выхода здесь нет», — заключил Клинцевич.

С.Б.

