«ПСЖ» объявил о трансфере Килиана Мбаппе

2017-08-31 22:10 | www.oxu.az | 3

«ПСЖ» объявил о приобретении форварда «Монако» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как передает Oxu.Az, 18-летний футболист взят в аренду до июня 2018 года с обязательством выкупа. Таким образом «ПСЖ» планирует перенести траты на следующий сезон и избежать наказания за нарушение ФФП.

После окончательного перехода Мбаппе подпишет контракт до 2022 года, сообщает официальный сайт парижан.

По информации L’Equipe, следующим летом «ПСЖ» заплатит «Монако» 180 млн евро, что сделает Мбаппе вторым самым дорогим футболистом в истории.

С.Б.

