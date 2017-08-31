Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях бюро и комитетов ПАСЕ

2017-08-31 20:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Париже 4 - 7 сентября состоятся заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), комитетов по юридическим вопросам и правам человека, политическим делам и демократии, а также комитета по мониторингам.

В заседаниях примет участие группа азербайджанских депутатов во главе с председателем комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянной делегации страны в организации Самедом Сеидовым.

В состав делегации войдут депутаты Саиба Гафарова, Вюсал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

На заседании бюро будет заслушан доклад генсека Совета Европы о деятельности структуры, утверждена повестка осенней сессии ПАСЕ, будет обсужден вопрос о формировании новой политической группы – Группы свободных демократов.

На заседаниях комитетов ассамблеи члены азербайджанской делегации выразят отношение к вынесенным на обсуждение вопросам, выступят с предложениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)