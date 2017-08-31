Идет подготовка к строительству газопровода ТАПИ на территории Афганистана и Пакистана

2017-08-31 20:13 | www.trend.az | 5

АШХАБАД / Trend/ - В настоящее время ведется организационная работа, связанная со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на территории Афганистана и Пакистана, сообщает в четверг государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров Туркменистана сообщил вице-премьер Максат Бабаев, курирующий нефтегазовый комплекс.

Вице-премьер также отметил, что прокладка туркменского участка ТАПИ ведётся в соответствии с утвержденными планами.

В этой связи президент страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил "международное значение проекта ТАПИ в свете формирования новой архитектуры глобальной энергетической безопасности и создания условий для всеобщего устойчивого развития".

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года.

Туркменский газ по трубопроводу ТАПИ может поступить с 2020 года, сказал в мае на энергетическом конгрессе в Авазе Мухамметмырат Аманов, главный исполнительный директор консорциума TAPI pipeline Company Ltd.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются до 10 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)