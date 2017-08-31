Тиллерсон и Лавров договорились искать пути улучшения отношений

2017-08-31 22:45 | www.apa.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре согласились, что нужно искать пути для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Министр иностранных дел Лавров был очень профессионален. Российский министр иностранных дел согласился с мнением, что нужно найти пути к улучшению наших отношений", — сказал представитель администрации.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.