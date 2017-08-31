Посла КНДР вызвали в МИД Великобритании

2017-08-31 20:29 | www.trend.az | 2

Посла Северной Кореи в Великобритании в четверг вызвали в МИД страны, чтобы выразить свою позицию по поводу недавних ракетных испытаний Пхеньяна, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

"Я вызвал посла Северной Кореи в МИД сегодня и сказал, что Великобритания суровым образом осуждает пуск ракет средней дальности над Японией 28 августа", - сказал уполномоченный министерства по делам Азии и тихоокеанского региона Марк Филд по итогам встречи.

По его словам, безответственные действия Северной Кореи являются угрозой национальной безопасности.

"Я призвал режим прекратить его незаконные изыскания ядерных и баллистических ракет и вернуться к диалогу с международным сообществом", - заявил уполномоченный.