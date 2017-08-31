Создатели "Симпсонов" уволили композитора, работавшего над мультсериалом 27 лет

2017-08-31 20:38 | www.trend.az | 2

Создатели "Симпсонов" (The Simpsons) уволили главного композитора Альфа Клаузена, работавшего над популярным американским мультсериалом на протяжении 27 лет, передает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

По словам Клаузена, ему поступил звонок от продюсера мультсерила Ричарда Сакаи, который и сообщил ему о том, что композитор более не будет работать над мультипликационным шоу канала Fox. Сакаи обосновал такое решение тем, что "Симпсонам" нужен "другой тип музыки". Представитель канала Fox комментировать ситуацию отказался.

Позже Клаузен написал об этом и в своем Twitter. "Спасибо вам всем за поддержку. К сожалению, это все правда", - подчеркнул он.

Variety указывает, что увольнение Клаузена может быть связано с сокращением издержек. По его данным, композитор работал с большим оркестром, состоящим из 35 человек, и расходы на музыкантов, и звукозапись достигали нескольких миллионов долларов в год. Отмечается, что знаменитая мелодия, звучащая в начале серий и написанная Дэнни Эльфманом, продолжит радовать поклонников мультфильма.

Как отмечает журнал, последний эпизод, над которым работал Клаузен, вышел в эфир в мае. Премьера нового сезона шоу запланирована на первое октября, однако на данный момент неизвестно, кто станет автором музыкального сопровождения для него.

По данным Variety, работать над мультсериалом Клаузен начал в начале 90-х годов. Он является автором музыки к более чем 560 эпизодам шоу. За работу над "Симпсонами" он удостоился двух премий "Эмми" и еще 21 номинации на нее. Отмечается, что всего за свою карьеру он становился номинантом на "Эмми" более 30 раз.

"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 28 сезонов и продленный до тридцатого. Первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. Выпускается Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox.