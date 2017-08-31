Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo

2017-08-31 20:45 | www.trend.az | 3

Администрация президента США Дональда Трампа готова блокировать попытки "Роснефти" получить контроль над американскими активами венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal.

Речь идет об американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo.

По ее данным, на Citgo приходится примерно пять процентов нефтеперерабатывающих мощностей в США. В Конгрессе давно выражали обеспокоенность возможностью того, что контрольный пакет этого оператора достанется "Роснефти", отмечает издание. Оно запросило комментарии у посольства РФ в Вашингтоне, "Роснефти", PDVSA и Citgo, но ответа пока не получила.

Как утверждало ранее агентство Reuters, "Роснефть" и PDVSA ведут переговоры об обмене своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo (дочерней структуры PDVSA) на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Ранее "Роснефть" получила от PDVSA в залог 49,9 процента акции Citgo по контрактам предоплаты. Акции выступают обеспечением в рамках финансирования, привлеченного PDVSA у структур "Роснефти".