В Азербайджане не будет допускаться совершение праздничного намаза за пределами мечетей - госкомитет

2017-08-31 20:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными структурами дал гражданам соответствующие рекомендации в связи с совершением праздничного намаза.

Как сообщил Trend в четверг заместитель председателя госкомитета Сеявуш Гейдаров, в связи с этим комитетом регулярно проводятся мониторинги.

"Мониторинги будут проведены и в праздничные дни. В целом посредством мониторингов осуществляется контроль за совершением намазов, молитв, в том числе праздничных намазов, в соответствии с установленным графиком", - сказал Гейдаров.

Гейдаров добавил, что не будет допускаться совершение праздничного намаза за пределами мечетей, святилищ.

"Мы и раньше сталкивались со случаями, когда группа людей пыталась совершить намаз за пределами мечетей, правда, они были малочисленными. Эти лица пытались совершить религиозные обряды за пределами мечети в различных местах: в лесу, на берегу реки и т.д. Однако сотрудниками правоохранительных органов подобные попытки были предотвращены. Так будет и на этот раз. Массовое осуществление религиозных обрядов допускается лишь в прошедших регистрацию молельнях. Это требование закона", - сказал заместитель председателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)