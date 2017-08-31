Лесной пожар в Огузе перекинулся на территорию Шахдагского национального парка

2017-08-31 21:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший на территории 3-го округа Хачмазского лесничества Огузского предприятия охраны и воспроизводства лесов в результате сильного ветра, перекинулся на Огузскую часть Шахдагского национального парка, сообщили Trend в четверг в министерстве экологии и природных ресурсов.

В тушении пожара, произошедшего в высокогорной местности, задействованы сотрудники и техника минэкологии и МЧС. В связи с тем, что охваченная огнем территория состоит из крутых и высоких склонов, машины не смогли добраться до места пожара. Для тушения пожара в высокогорной местности задействованы все пригодные для этого средства, в частности "ручное" тушение.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

(Текст: Талех Агавердиев)