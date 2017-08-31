В Техасе ущерб зданиям от урагана оценивается в $180 млн

2017-08-31 21:14 | www.trend.az | 2

Ущерб зданиям в районах штата Техас, пострадавших от урагана "Харви", оценивается как минимум в 180 миллионов долларов, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство APю

По данным ежедневно обновляемого департаментаобщественной безопасности штата Техас, около 37 тысяч частных домов серьезно повреждены и около семи тысяч - полностью разрушены. Особенно сильно пострадал от урагана округ Джефферсон - там разрушены около 5,5 тысяч домов.

Ураган четвертой категории "Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма. Жертвами стихии стали, по данным телекомпании CNN, по крайней мере 37 человек.