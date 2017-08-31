Глава Пентагона подписал указ о вводе дополнительных войск в Афганистан

2017-08-31 21:20 | www.trend.az | 1

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что подписал указ об отправке дополнительных войск США в Афганистан, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, Мэттис отметил, что подписанный указ соответствует новой стратегии президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Трамп заявил, что США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.