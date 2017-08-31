Россия ответит на закрытие генконсульства в США

2017-08-31 21:22 | www.trend.az | 1

Россия ответит на закрытие консульства в США, Москва предупреждала, что будет отвечать на подобные действия, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает РИА Новости.

"Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", - заявил Чепа.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до второго сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.