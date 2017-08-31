Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в борьбе с коррупцией

2017-08-31 21:53 | www.trend.az | 2

Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в борьбе с коррупцией, сообщили в белорусском посольстве в Казахстане по итогам встреч, которые провела во время своего визита в эту страну глава Администрации Президента Наталья Кочанова., передает Белта.

Наталья Кочанова встретилась с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой, руководителем Администрации Президента Казахстана Адильбеком Джаксыбековым и заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимовой. "Стороны обменялись мнениями по вопросам госуправления и противодействия коррупции. Достигнута договоренность развивать сотрудничество между соответствующими структурами государственного управления Беларуси и Казахстана", - проинформировали в посольстве.

Кроме того, глава Администрации Президента приняла участие в международном форуме "Женщины за энергию будущего", где представила подходы Беларуси к зеленой экономике. Форум организован на полях международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", его цель - рассмотреть возможности и пути перехода мирового сообщества к зеленой экономике и использованию альтернативных источников энергии. "Выступая с приветственным словом, Наталья Кочанова рассказала о подходах Беларуси к развитию зеленой экономики, действующем законодательстве страны", - отметили в посольстве.

Визит в Казахстан главы Администрации Президента проходит 31 августа - 1 сентября.