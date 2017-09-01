Изборский клуб: Азербайджан является для России стратегически важной страной на Южном Кавказе

2017-09-01 00:15 | www.apa.az | 2

«Азербайджан является стратегически важной для России страной на Южном Кавказе». Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом говорится в оценке «Изборского клуба» относительно российско-азербайджанских отношений.

“Азербайджан является самой крупной страной Южного Кавказа, стратегически важной для России ввиду численности населения, географического положения, ресурсного потенциала и исторических связей с российским государством. Баку и Москва как добрые соседи плодотворно взаимодействуют в области культуры, экономики, политики и, оборонного строительства и других сферах.

В текущей геополитической обстановке политика азербайджанского руководства по развитию многовекторных связей и укреплению отношений с Москвой доказала свою эффективность. Азербайджан повышает своё значение в региональной геополитике не только в контексте Южного Кавказа, но и в том, что касается отношений России с Ираном и Турцией», - отмечается в оценке.