В Азербайджане отмечают Гурбан байрамы

2017-09-01 00:14 | www.oxu.az | 1

Сегодня в мусульманском мире, в том числе в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Гурбан- байрамы - один из древних праздников. Религиозный обряд жертвоприношения существовал еще задолго до ислама. После второго года хиджры (год переезда пророка Мухаммеда из Медины в Мекку) в исламском мире появились новые цели и причины религиозного обряда жертвоприношения.

Так, обряд жертвоприношения создал в исламе такие символы, как высокое духовное состояние, религиозность, меценатство, помощь другим и т.д.

Обряд жертвоприношения зародился после случая с пророком Ибрагимом, которому приснилось, что Аллах приказывает ему принести в жертву сына Исмаила, чтобы проверить его веру.

Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву.

Во время праздника Гурбан каждый имущий мусульманин должен принести в жертву животное, раздать его мясо бедным и неимущим.

Здесь главная цель - стать истинным верующим.



В Коране написано: «Аллаху не нужны ни мясо, ни кровь животного, а только ваша вера».

Согласно решению Кабинета Министров, в связи с Гурбан байрамы в Азербайджане в этом году 1,2,3 и 4 сентября объявлены нерабочими.

Информационное агентство Oxu.Az поздравляет азербайджанский народ со священным праздником Гурбан-байрамы!

С.Б.

