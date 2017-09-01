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Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı

2017-09-01 00:32 | www.trend.az | 0

Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alıncık köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı korucunun tedavisi sürüyor.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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