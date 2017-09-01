Лидер "Хезболлах" обсудил с Асадом вывод боевиков ИГ с территории Ливана

2017-09-01 01:15 | www.apa.az | 1

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в Дамаске провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом на тему вывода оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" с территории Ливана на северо-восток САР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

"Я поехал к президенту Башару Асаду и попросил об этой договоренности для транспортировки ИГ с целью получения информации о судьбе похищенных военнослужащих. И сирийское командование приняло эти условия ради Ливана", — заявил в прямом эфире телеканала Аль-Манар Насрулла.