Белый дом о роли Трампа в закрытии российского генконсульства

2017-09-01 01:37 | www.oxu.az | 1

Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и зданий тогрпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке принял президент США Дональд Трамп. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Да, это решение принял президент», — ответила Сандерс на соответствующий вопрос, уточнив, что официальный Вашингтон пошел на эту меру в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом она добавила, что «США хотят улучшить отношения с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели», сообщает «Интерфакс».

С.Б.

