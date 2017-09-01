Президент ФК «Арарат» снял со счета клуба 20 млн рублей и покинул пост

2017-09-01 01:54 | www.apa.az | 1

Московский футбольный клуб «Арарат» обратился с заявлением в полицию в отношении бывшего президента Валерия Оганесяна, передает АПА со ссылкой на «Чемпионат.com».

Как отмечает издание, Оганесян снял со счета клуба 20 млн руб.

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 млн рублей без соответствующих документов. Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна.

Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», — заявил вице-президент по информационной политике футбольного клуба «Арарат» Андраник Керопян.

Футбольный клуб «Арарат» выступает в первенстве ПФЛ.