Молдова депортировала членов российской делегации

2017-09-01 02:24 | www.oxu.az | 1

Молдова депортировала направлявшихся в Приднестровье членов российской и югоосетинской делегаций, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Были депортированы президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров, делегация Южной Осетии во главе с "руководителем президентской администрации" Игорем Козаевым, помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов, а также представитель "Верховного совета" "Приднестровской Молдавской Республики" в России Ольга Гукаленко.

С.Б.

