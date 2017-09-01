Kaymakam suikastçısı yakalandı

2017-09-01 02:34 | www.trend.az | 1

Siirt İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde yapılan operasyonda bir terör örgütü mensubu ve ona yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen dört şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Yakalanan kişinin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan grup içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kaynak: Milliyet