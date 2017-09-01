Ситуация на Корейском полуострове балансирует на грани конфликта - Путин

2017-09-01 02:52 | www.trend.az | 4

Ситуация на Корейском полуострове обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, проблемы региона нужно решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", — написал российский лидер в своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита, который пройдет в Китае.

Кроме того, Путин подчеркнул, что проблему нужно решать с помощью диалога без провокаций и давления.

"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда", — отметил Путин.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.