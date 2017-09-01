В Хызы обнаружено еще 45 неразорвавшихся боеприпасов

2017-09-01 03:33 | www.apa.az | 4

Распространена информация об операциях по очистке, проводимых Национальным агентством по разминированию территорий (ANAMA) совместно с МЧС и Внутренними войсками МВД Азербайджана в связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части Минобороны в Хызынском районе.

Как сообщили АПА в ANAMA, 31 августа были осмотрены окрестности в/ч, 12 приусадебных участков, 1 ферма, 2 пастбищная участки и территория эко-туризма. В результате были обнаружены 45 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 12 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов, проверена территория площадью 547 800 кв. м. (54.78 га).

В целом, за 5 дней была осмотрена территория площадью 5 408 915 кв.м. (540.9 га), обнаружено 295 ед. неразорвавшихся боеприпасов и 336 фрагментов разорвавшихся-сожённых боеприпасов.

Кроме того, в поселке Гилязи, селах Сталчай и Шурабад Хызынского района среди 2318 жителей проведены просветительские беседы о минной безопасности.