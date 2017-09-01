Экс-президента Панамы экстрадируют из США

2017-09-01 03:40 | www.trend.az | 2

Суд в Майами разрешил экстрадировать из США экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, который на родине обвиняется в политическом шпионаже и коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В конце мая Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом, а в июне задержан на территории США.

Окончательное решение об экстрадиции Мартинелли предстоит принять госдепартаменту США. В судебных документах дипломатическое ведомство поддерживало высылку экс-президента.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.