США отправляют дополнительные войска в Афганистан

2017-09-01 04:28 | www.apa.az | 3

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что уже подписал указ об отправке дополнительных войск в Афганистан. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

«Да, я подписал указы, но это еще не все. Другими словами, я подписал указы об отправке войск, и сейчас мы решаем, каких именно», — сказал Мэттис.

По его словам, дополнительный военный контингент США позволит афганской армии «воевать более эффективно».

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий направить в Афганистан еще 4 тыс. американских солдат.

Впоследствии американский президент также пообещал расширить полномочия военных США в Афганистане.