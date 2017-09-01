В Техасе из-за наводнения повреждены около ста тысяч домов

2017-09-01 05:45 | www.apa.az | 3

Около 100 тысяч домов повреждены в результате наводнения в Техасе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Воздействию (урагана — ред.) подверглось до 100 тысяч домов", — сказал Боссерт.

По его словам, администрация в скором времени внесет в конгресс запрос на дополнительное финансирование в связи с ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви".