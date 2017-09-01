В Баку обнаружен снаряд миномета

2017-09-01 06:42 | www.apa.az | 2

В Баку обнаружен снаряд миномета. Как передает АПА со ссылкой на Нацагентство по очистке территорий от мин (ANAMA), 31 августа из МЧС поступило сообщение о том, что в Хатаинском районе Баку, в поселке НЗС обнаружен снаряд миномета.

На место происшествия выехала специальная оперативно-мобильная группа агентства.

На указанном участке по адресу улица Агшина Гурбана 25 при осмотре территории был обнаружен снаряд от миномета калибра 82 мм. Снаряд изъят и направлен в центр утилизации агентства. Было дополнительно осмотрено 900 кв.м. территории но каких-либо других опасных предметов обнаружено не было.