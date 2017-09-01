В США считают, что главарь ИГ жив

2017-09-01 06:50 | www.apa.az | 4

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив, военные США продолжают искать его. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв", — сказал генерал в четверг на регулярном брифинге в Пентагоне.

По словам Таунсенда, "есть некоторые индикаторы от разведки", что аль-Багдади жив. Он добавил, что главарь ИГ "не в Ираке, не в Ракке, он вероятнее всего, где-то в центре долины Ефрата".