В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд

2017-09-01 07:58 | www.apa.az | 3

В Газахе обнаружен артиллерийский снаряд. Как сообщает АПА со ссылкой на Нацагентство по очистке территорий от мин (ANAMA), 30 августа из МЧС в агентство поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса на территории села Джафарли Газахского района.

Ввиду того, что сообщение поступило в конце дня, специальная оперативно-мобильная группа агентства выехала на место 31 августа.

При осмотре территории был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 85 мм, осмотрено 100 кв.м. Снаряд направлен в центр утилизации агентства.