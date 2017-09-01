Турция усовершенствует транспортную систему – минтранс

2017-09-01 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках плана правительства Hedef 2023 (Цель 2023) в Турции будет усовершенствована транспортная система. Об этом сообщили Trend в четверг из министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве в рамках усовершенствования транспортной системы, будут приняты некоторые меры.

"В городах, где число населения превышает 100 тысяч человек, система управления транспортом будет полностью переведена в электронный формат", - сказали в министерстве.

В министерство отметили, что для снижения парниковых газов будут поощрены продажа малолитражных транспортных средств, а также автомобилей с гибридными двигателями.

"Для увеличения роста транспортных средств с гибридным и электрическим двигателем будут снижены налоги. Также в каждом крупном городе будет построено не менее 150 километров велосипедных дорог", - отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что также планируется реконструкция и строительство железнодорожных и автовокзалов.

"До 2023 года длина высокоскоростной железнодорожной линии будет увеличена до 10 тысячи километров внутри страны", - добавили в министерстве.



Отметим, что первая железная дорога в Турции была построена в 1860 году в провинции Измир на западе страны, ее длина составил 357 километров.

Начиная с 2000 года, в Турции началось строительство высокоскоростной железнодорожной линий. На сегодняшний день протяженность высокоскоростной железнодорожной линии Турции составляет 688 километров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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