Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Türkiye ilk 10'da yer aldı

2017-09-01 08:57 | www.trend.az | 2

Orduların gücünü 50 farklı değişkeni baz alarak değerlendiren Global Firepower şirketinin hazırladığı liste belli oldu. İk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye de 8. sırada yeraldı.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre 133 ülkeyi kapsayan sıralamanın oluşmasında 50 kıstas dikkate alındı. Global Firepower sayfasında yayımlanan sıralamada ABD’nin 1. sırada, Rusya'nın 2. sırada, Çin'in 3. sırada yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ilk 10 ülke listesine Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır da yerleşti.

133 ülkeyi kapsayan bu sıralamanın hazırlandığında silahların toplam sayısı ve silah türlerinin sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynakları, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı. Öte yandan nükleer silahların bu kıstas arasında yer almadığı bildirildi.