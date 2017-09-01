Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

2017-09-01 09:25 | www.trend.az | 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah Hz. Ali Camisi'ne geldi. Yoğun bir kalabalığın olduğu camide bayram namazını kılan Erdoğan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'İslam dünyası bayrama buruk girdi. Bir tarafta Suriye'deki çatışmalar, bir tarafta Arakan'da yaşananlar. Ülkemizde terörle verdiğimiz mücadele ister istemez bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen şeyler' dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Arakan'da 20 bin insan evlerini terk ediyor .İnsanlık bunlara duyarsız. Bizler temaslarımızı sürdürüyoruz

MACRON'UN AÇIKLAMALARINA CEVAP: TALEPLERİNİ REDDETMEK İSTEMEM

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm.

ABD'YE SERT TEPKİ

Bu başlı başına skandaldır. Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu'na gelen misafirleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı? Onlar da tabii ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler. Oradaki savcılık makamı Obama döneminden kalma ve bir savcıdır, böyle bir şu anda iddia hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde de orada da fırsat bulursak Sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri ve Adalet bakanlıkları gerekli görüşmeleri sürdürüyorlar. Bunları Sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz ama bu gelişmeler iyi gelişmeler değil. ABD hala FETÖ'nün koruma altında olduğu bir ülke. Ben ne yapmaya çalıştıklarını anlamakta zorlanıyorum."