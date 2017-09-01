Эрдоган раскритиковал обвинения США в отношении сотрудников его охраны

2017-09-01 09:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг обвинения американского суда в отношении его охранников, которые оказали давление на сторонников РПК в Вашингтоне, во время визита главы турецкого государства в США.

Решение американского суда не имеет никакого значения для Турции, сказал президент Эрдоган после праздничного намаза в Стамбуле, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что вместо того, чтобы обеспечить ему охрану, американские власти открыто дали возможность сторонникам РПК провести митинг направленный против президента другой страны.

«К великому сожалению понятие справедливости в США находится под большим вопросом», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что США в настоящее время скрывает Фетхуллаха Гюлена, причастность которого к попытке военного переворота, доказана.

Отметим, что 16 мая у резиденции посла Турции в США, где на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения между сторонниками РПК и сторонниками правительства Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu