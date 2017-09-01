ЧМ-2018: Азербайджан против Норвегии

2017-09-01 10:08 | www.oxu.az | 2

Сегодня сборная Азербайджана в рамках квалификационного раунда ЧМ-2018 проведет очередной матч.

Как передает Oxu.Az, подопечные Роберта Просинечки сыграют в гостях против сборной Норвегии.

Матч, который пройдет в Оcло на стадионе «Уллевал», начнется в 22:45 по бакинскому времени.

После 6 туров в группе С лидирует сборная Германии - 18 очков. На втором С 13 очками расположилась команда Северной Ирландии, на третьем Чехия - 9.

Сборная Азербайджана, в активе которой 7 очков, находится на четвертом месте турнирной таблице. Норвегия на пятом с 4 очками, Сан-Марино на шестом - 0.

Отметим, что сегодня в группе С состоится еще два матча. Чехия примет у себя лидера группы Германию, а Северная Ирландия сыграет в гостях с аутсaйдером Сан-Марино.

С.Б.

