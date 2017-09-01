В Баку открылись праздничные ярмарки – АДРЕСА

2017-09-01 10:17 | www.oxu.az | 2

С целью более полного удовлетворения спроса населения, а также с целью предотвращения искусственного роста цен, министерство экономики и промышленности и министерство сельского хозяйства Азербайджана организовали в столице на праздник Гурбан ярмарки по продаже жертвенных животных.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве сельского хозяйства, ярмарки открылись сегодня в 9:00 по следующим адресам:

Наримановский район

- ул. Алияра Алиева, 26 (рядом с рынком «Кешля»);

Хатаинский район

- рядом с кафе «Наргиле»;

Сабаильский район

- пос. Патамдар, ул. С.Мамедова,8;

Ясамальский район

- ул. Шарифзаде, 196, во дворе Дома торжеств.

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С.Б.

