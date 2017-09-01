Başbakan'dan çağrı: Ağır yaptırımlar uygulanmalı

2017-09-01 10:15 | www.trend.az | 0

Başbakan Binali Yıldırım bayram namazı sonrası İstanbul'da açıklama yaptı. "Bayramda kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini dikkati çeken Yıldırım, "Kırgın olan vatandaşlarımız bunu fırsat bilerek kırgınlıklarını gidersinler. Kardeşliğimizi artırsınlar" dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Dünyanın her bir yanında bu bayramı bayram tadıyla geçiremeyen bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyoruz.