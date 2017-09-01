В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

2017-09-01 10:08 | www.apa.az | 3

Сегодня утром в мечетях Азербайджана был совершен праздничный намаз и заслушана проповедь по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает АПА, праздничный намаз в мечети Аждарбей был совершен в 08:00, в мечети Тезе-пир - в 09:00. После коллективного (джамаат) намаза были прочитаны молитвы, была предоставлена информация о правилах, касающихся жертвоприношения и забоя скота. Затем мусульмане поздравили друг друга со священным праздником Гурбан.

Отметим, сегодня утром во всех мечетях республики был совершен праздничный намаз.

В этом году Гурбан байрамы в азербайджане празднуется 1 и 2 сентября.