Армяне нарушили режим прекращения огня 126 раз

2017-09-01 10:16 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу и Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.